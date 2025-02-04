Lille - Dunkerque maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FRANSA KUPASI

Lille - Dunkerque maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası son 16 turunda Lille ile Dunkerque karşı karşıya gelecek. Ligue 1 takımının ev sahipliği yapacağı turda Ligue 2'de mücadele eden Dunkerque konuk olacak. Her iki takım da mücadeleyi kazanmayı amaçlarken, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalma başarısı gösteren ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Fransa Kupası'nda final oynamayı hedefleyen Lille, zorlu karşılaşmada net bir sonuç alarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Lille - Dunkerque maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LILLE - DUNKERQUE MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Kupası son 16 turunda oynanacak Lille - Dunkerque maçı 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

LILLE - DUNKERQUE MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak Lille - Dunkerque maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.