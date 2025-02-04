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Haberler Futbol Başakşehir - Çorum FK ZTK MAÇI CANLI | RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Çorum FK ZTK MAÇI CANLI | RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. C Grubu 2. maçında RAMS Başakşehir ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'de mücadele eden takımların kozlarını paylaşacağı haftada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Serkan Özbalta yönetiminde üst lige çıkma hayali kuran kırmızı-siyahlılar deplasmanda oynayacağı kupa maçında hata yapmak istemiyor. Avrupa kupalarında yer alma mücadelesi veren Çağdaş Atan'ın öğrencileri ise zorlu rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK maçı hakkında dikkat çeken detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 11:30
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Başakşehir - Çorum FK ZTK MAÇI CANLI | RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertliler, evinde oynayacağı maçta 3 puan için sahaya çıkacak. Son olarak Samsunspor'u 4-0 mağlup eden ve Avrupa kupalarında yer almak isteyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 1. hafta maçında Konyaspor'a 1-0 kaybeden Çorum FK ise zorlu rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Serkan Özbalta'nın öğrencileri, İstanbul deplasmanında çıkış arıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK maçı hakkında dikkat çeken detaylar...

RAMS BAŞAKŞEHİR - AHLATCI ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Rams Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı 4 Şubat Salı günü saat 15.30'da oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - AHLATCI ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Şubat Salı günü saat 15.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Rams Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA İLK RANDEVU

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında yer almak isteyen Başakşehir ile üst lige çıkma hayali kuran Çorum FK ilk defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak ilk mücadelede kimin kazanacağı heyecanla beklenirken, kritik karşılaşmada sürpriz bir sonucun çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçının hakemi Melih Kurt oldu. Kurt'un yardımcılıklarını Tuncay Ercan ve Ömer Yasin Gezer yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Anıl Şen üstlenecek.

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