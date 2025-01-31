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Haberler Futbol Al Fayha - Al Taawon maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha - Al Taawon maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında Al Fayha ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Fayha - Al Taawon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 12:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 13:20
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Al Fayha - Al Taawon maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fayha ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fayha - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fayha - Al Taawon maçı 31 Ocak Cuma günü saat 16.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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