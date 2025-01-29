  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 29 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 08:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Juventus - Benfica (TRT Tabii Spor)

23:00 Stuttgart - PSG (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Aston Villa - Celtic

23:00 Young Boys - Kızılyıldız

23:00 PSV Eindhoven - Liverpool (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Girona - Arsenal

23:00 Inter - Monaco (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Bayern Münih - Slovan Bratislava

23:00 Barcelona - Atalanta (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Sturm Graz - RB Leipzig

23:00 Salzburg - Atletico Madrid

23:00 Brest - Real Madrid (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Manchester City - Club Brugge (TRT 1)

23:00 Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk

23:00 Lille - Feyenoord

23:00 Sporting CP - Bologna

23:00 Dinamo Zagreb - Milan

23:00 Bayer Leverkusen - Sparta Prag

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Başka Bir Gün - DİZİ
F.Bahçe'de sol bek hareketliliği! Kostic yolcu
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan RAMS Park'ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Cimbom'dan Rashford bombası!
F.Bahçe'de 3 ayrılık 2 sözleşme dondurma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu 01:30
Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu 01:29
F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! 00:57
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı 00:56
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı 00:55
F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! 00:42
Daha Eski
Bundesliga'da yeni dönem! Bundesliga'da yeni dönem! 23:45
Palut: İstikrarlı bir takım... Palut: İstikrarlı bir takım... 23:45
Ö.Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak Ö.Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak 23:45
Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı 23:45
Kayserispor Bahoken'i kadro dışı bıraktı Kayserispor Bahoken'i kadro dışı bıraktı 23:45
John Vik Beşiktaş scout ekibinde! John Vik Beşiktaş scout ekibinde! 23:45