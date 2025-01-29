Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
29 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Juventus - Benfica (TRT Tabii Spor)
23:00 Stuttgart - PSG (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Aston Villa - Celtic
23:00 Young Boys - Kızılyıldız
23:00 PSV Eindhoven - Liverpool (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Girona - Arsenal
23:00 Inter - Monaco (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Bayern Münih - Slovan Bratislava
23:00 Barcelona - Atalanta (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Sturm Graz - RB Leipzig
23:00 Salzburg - Atletico Madrid
23:00 Brest - Real Madrid (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Manchester City - Club Brugge (TRT 1)
23:00 Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk
23:00 Lille - Feyenoord
23:00 Sporting CP - Bologna
23:00 Dinamo Zagreb - Milan
23:00 Bayer Leverkusen - Sparta Prag
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