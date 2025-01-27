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Haberler Futbol Fatih Terim Henry Onyekuru'ya karşı: Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Fatih Terim Henry Onyekuru'ya karşı: Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in 4. lig maçına çıkacağı haftada, kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Ev sahibi olarak sahne alacak Al Shabab, Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında 2-1 mağlup ettiği Al Fayha karşısında bir galibiyet daha almayı amaçlıyor. Son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Terim'in öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi hücum silahlarıyla gol arayacak Al Shabab, 26 puanla 6. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Al Fayha ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor. Portekizli teknik direktör Pedro Emanuel yönetiminde puan ya da puanlar almak isteyen deplasman takımında Fatih Terim'in eski öğrencisi Henry Onyekuru'da yer alıyor. Peki, Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 12:00
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Fatih Terim Henry Onyekuru'ya karşı: Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Al Shabab - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 4. maçına çıkıyor. Al Fayha'yı evinde ağırlayacak Al Shabab, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Riyad temsilcisi, kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Al Shabab, Şampiyonlar Kupası Çeyrek final maçında 2-1 yendiği Al Fayha'yı bir kez daha mağlup etmek istiyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi hücum silahlarıyla gol veya goller arayacak ev sahibi takımın nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. 15 puanla 14. sırada yer alan Al Fayha ise kritik deplasmanda kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. 49 yaşındaki Portekizli Teknik Direktör Pedro Emanuel yönetiminde son 4 lig maçını da kaybetmeyen deplasman takımı, başarılı performansını sürdürmek istiyor. Henry Onyekuru ile Fatih Terim'in karşı karşıya geleceği haftada futbolseverler mücadele hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AL SHABAB - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında oynanacak Al Shabab - Al Fayha maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.10'da başlayacak.

AL SHABAB - AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Prince Faisal Bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al Shabab - Al Fayha maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

HENRY ONYEKURU FATİH TERİM'E KARŞI

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 17. hafta karşılaşmasında Al Shabab ile Al Fayha kozlarını paylaşacak. Ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede Fatih Terim ile Henry Onyekuru rakip olacak. Ev sahibi takımda teknik direktör olarak göreve başlayan ve 4. lig maçına çıkacak olan Terim'in, Al Fayha'da forma giyen eski öğrencisi Henry Onyekuru'ya karşı nasıl önlem alacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

AL SHABAB SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçını 2-1 kazanan Al Shabab, ligde oynadığı 3 karşılaşmada ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bu hafta kupa maçında yendiği Al Fayha'ya karşı oynayacak Riyad temsilcisi, Terim önderliğinde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Geçtiğimiz hafta Al Ittihad karşısında 2-1 kaybeden Al Shabab, taraftarı önünde yaralarını sarmayı hedefliyor.

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