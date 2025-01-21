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Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 21 Ocak Salı futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 21 Ocak Salı futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Ocak Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 08:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 09:00
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Bugün hangi maçlar var? 21 Ocak Salı futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ocak Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Galatasaray - Dynamo Kiev (TRT 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Monaco - Aston Villa (TRT Tabii Spor)

20:45 Atalanta - Sturm Graz (TRT Spor)

23:00 Benfica - Barcelona (TRT Tabii Spor)

23:00 Liverpool - Lille (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Club Brugge - Juventus (TRT Spor)

23:00 Slovan Bratislava - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Bologna - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:50 Al Khaleej - Al Nassr (S Sport Plus)

18:10 Al Riyadh - Al Taawon

20:00 Al Hilal Riyadh - Al Wahda

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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