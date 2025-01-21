Bugün hangi maçlar var? 21 Ocak Salı futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ocak Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Galatasaray - Dynamo Kiev (TRT 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Monaco - Aston Villa (TRT Tabii Spor)

20:45 Atalanta - Sturm Graz (TRT Spor)

23:00 Benfica - Barcelona (TRT Tabii Spor)

23:00 Liverpool - Lille (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Club Brugge - Juventus (TRT Spor)

23:00 Slovan Bratislava - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Bologna - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:50 Al Khaleej - Al Nassr (S Sport Plus)

18:10 Al Riyadh - Al Taawon

20:00 Al Hilal Riyadh - Al Wahda

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