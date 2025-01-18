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Haberler Futbol Millwall - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | HULL CITY PUAN DURUMU

Millwall - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | HULL CITY PUAN DURUMU

İngiltere Championship'in 27. haftasında Millwall ile Hull City karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta lider Leed United ile 3-3 berabere kalan Hull City, kümede kalma yolunda önemli 1 puan aldı. Güçlü rakibi karşısında aldığı beraberliğin ardından çıkış arayan Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile Millwall karşısında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Championship'in orta sıralarında yer alan ev sahibi takım ise kritik maçta 3 puanı alarak, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ligde oynanacak heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ise futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Millwall - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 14:10
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Millwall - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | HULL CITY PUAN DURUMU

Millwall - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Championship'in 27. haftasında Millwall ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Ruben Selles yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Hull City son 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 14. sırada yer alan Millwall ise evinde oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Ligde üst sıralara çıkmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Kaplanlar, karşılaşma öncesi Nordin Amrabat'ı transfer ettiğini açıkladı. Peki, Millwall - Hull City United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

MILLWALL - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Championship'in 27. haftasında oynanacak Millwall - Hull City maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

MILLWALL - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

The New Den Stadyumu'nda oynanacak Millwall - Hull City maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

HULL CITY PUAN DURUMU

Hull City 23 puanla 22. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Kaplanlar, Millwall karşısında kazanan taraf olmak istiyor.

NORDIN AMRABAT HULL CITY'DE

Hull City, bir dönem Kayserispor ve Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ı transfer ettiğini açıkladı. Bu sezon AEK Atina'da 9 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Championship'te forma giyecek.

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