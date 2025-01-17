Benfica - Famalicao CANLI İZLE | Benfica - Famalicao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Famalicao maçını canlı takip etmek için tıkla

Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Benfica ile Famalicao karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ön plana çıktığı ev sahibi takımda Teknik Direktör Bruno Lage önderliğinde Portekiz Ligi Kupası'nın kazanılması gündem oldu. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Benfica 3. sıraya yer alıyor. A Milli futbolcuların kritik maçta nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Peki, Benfica - Famalicao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...

BENFICA - FAMALICAO MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi'nin en önemli karşılaşmalarından olan Benfica - Famalicao maçı 17 Ocak Cuma günü saat 23.15'te başlayacak.

BENFICA - FAMALICAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Famalicao maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA - FAMALICAO MAÇI CANLI İZLE

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Benfica'ya bu sezon transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon takıma katılan Orkun Kökçü'nün performansları büyük beğeni topluyor. Oynadıkları maçlarda takımlarına gol ve asist katkısında bulunan A Milli futbolcular'ın Famalicao maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Orkun Kökçü'nün istatistikleri nasıl? İşte cevabı...

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ GOL ATTI?

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde oynadığı 13 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı. Takımının en çok gol atan ve asist yapan futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu istatistikleri ile büyük beğeni topluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de gollerine devam eden 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz Ligi Kupası'nı kazanarak koleksiyonuna bir kupa daha ekledi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN İSTATİSTİKLERİ NASIL?

1 Temmuz 2023'te Benfica sözleşmesi imzalayan Orkun Kökçü, ikinci sezonunu geçirdiği takımında başarılı bir performans gösteriyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 maçta şans bulan Kökçü, 2 gol atarken, 3 defa da asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri havalandıran Orkun Kökçü, 6 maçta 2 gol kaydetti.