Al Taawon - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Taawon ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. 28 puana sahip olan Riyad temsilcisi averajla 4. sırada yer alıyor. Bu sezon şampiyonluk hayalinden uzak olan Stefano Pioli'nin öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak hata yapmak istemiyor. Cristiano Ronaldo'nun da ilk 11'de olması beklenilen maçta kimin kazanacağı ise heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Taawon - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Taawon - Al Nassr maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

AL TAAWON - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Taawon - Al Nassr maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.