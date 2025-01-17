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Haberler Futbol Al Taawon - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Taawon ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. 28 puana sahip olan Riyad temsilcisi averajla 4. sırada yer alıyor. Bu sezon şampiyonluk hedefinden uzak kalan Stefano Pioli'nin öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak hata yapmak istemiyor. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de olması beklenilen maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:10
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Al Taawon - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Taawon ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. 28 puana sahip olan Riyad temsilcisi averajla 4. sırada yer alıyor. Bu sezon şampiyonluk hayalinden uzak olan Stefano Pioli'nin öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak hata yapmak istemiyor. Cristiano Ronaldo'nun da ilk 11'de olması beklenilen maçta kimin kazanacağı ise heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Taawon - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Taawon - Al Nassr maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

AL TAAWON - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Taawon - Al Nassr maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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