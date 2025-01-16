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Haberler Futbol Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Sociedad ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. La Liga'nın iki köklü kulübünün kozlarını paylaşacağı turda iki takım da kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. Ligde Villarreal karşısında 1-0 kazanan ev sahibi takım, kupada da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Rayo Vallecano ise kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası hakkında merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 13:55 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 14:00
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Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Sociedad ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Imanol Alguacil yönetiminde bu sezon etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde averajla 12. sırada yer alan İspanyol takımı, ligde de 28 puanla 7. sırada bulunuyor. 25 puanla ligde 9. sırada yer alan Rayo Vallecano ise kupada başarılı bir performans göstermeyi amaçlıyor. Her iki takım da kritik mücadelede kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası maçı hakkında öne çıkan detaylar...

REAL SOCIEDAD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanacak Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

REAL SOCIEDAD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anoeta Stadyumu'nda oynanacak Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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