Al Ittihad - Al Raed maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Raed maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Al Hilal ile aynı puana sahip olan Cidde temsilcisi averajla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon şampiyon olmak isteyen Laurent Blanc'ın öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad - Al Raed ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL RAED MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad - Al Raed maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

AL ITTIHAD - AL RAED MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad - Al Raed maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL RAED MAÇI CANLI İZLE