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Haberler Futbol Al Ittihad - Al Raed maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Raed maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Ittihad ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Al Hilal ile aynı puana sahip olan Cidde temsilcisi averajla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon şampiyon olmak isteyen Laurent Blanc'ın öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak hata yapmak istemiyor. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ittihad - Al Raed maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 12:10
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Al Ittihad - Al Raed maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Raed maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Al Hilal ile aynı puana sahip olan Cidde temsilcisi averajla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon şampiyon olmak isteyen Laurent Blanc'ın öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad - Al Raed ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL RAED MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad - Al Raed maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

AL ITTIHAD - AL RAED MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad - Al Raed maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL RAED MAÇI CANLI İZLE

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