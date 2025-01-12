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Haberler Futbol Real Madrid - Barcelona | 🔴 CANLI | İspanya Süper Kupa finali

Real Madrid - Barcelona | 🔴 CANLI | İspanya Süper Kupa finali

Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupası finalde Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 23:28
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Real Madrid - Barcelona | 🔴 CANLI | İspanya Süper Kupa finali

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan King Abdullah Sports City'de oynanan Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor.

Saat 22.00'de başlayan mücadele tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

Real Madrid 2 - 5 Barcelona

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

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