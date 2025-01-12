Real Madrid - Barcelona | 🔴 CANLI | İspanya Süper Kupa finali

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan King Abdullah Sports City'de oynanan Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor.
Saat 22.00'de başlayan mücadele tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR
Real Madrid 2 - 5 Barcelona
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe
Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski