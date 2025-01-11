Szalai Liege’de

Hoffenheım formas giyen Attila Szalai'nin yeni adresi Belçika oluyor. Belçika basınında yer alan habere göre, Standard Liege, Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre, Macar savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Standard Liege forması giyeceği kaydedildi.

ALTAY'A MÜJDE

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, "Arsenal karşısında kalemizde Altay Bayındır olacak" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki file bekçisi, bu sezon daha önce 3 maçta Manchester United'ın kalesini korumuştu. Arsenal ile Manchester United, FA Cup üçüncü tur maçında yarın saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.