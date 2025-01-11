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Haberler Futbol Sporting CP 1-1 Benfica (Penaltılar: 6-7) Kerem ve Orkun ilk kupasını kazandı!

Sporting CP 1-1 Benfica (Penaltılar: 6-7) Kerem ve Orkun ilk kupasını kazandı!

Portekiz Lig Kupası Final mücadelesinde 1-1 berabere biten mücadelede Benfica, Sporting Lizbon'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 01:05 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 01:11
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Sporting CP 1-1 Benfica (Penaltılar: 6-7) Kerem ve Orkun ilk kupasını kazandı!

Portekiz Lig Kupası Final mücadelesinde Sporting CP ile Benfica karşı karşıya geldi.

Benfica 29. dakikada Andreas Schjelderup ile öne geçti.

Sporting CP'nin yıldızı Viktor Gyökeres 43'de penaltıdan skoru dengeledi.

Mücadelenin 90. dakikada 1-1 beraberlikle noktalandı.

Seri penaltı atışlarında 7-6 kazanan Benfica Portekiz Lig Kupası'nın sahibi oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü 83 dakika sahada kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Seri penaltı atışlarında 4. penaltıyı kullanan Kerem topu ağlara gönderdi.

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