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Haberler Futbol Juventus - Milan maçı CANLI İZLE | Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa

Juventus - Milan maçı CANLI İZLE | Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa

İtalya Süper Kupa'da heyecan, yarı final maçıyla devam ediyor. Suudi Arabistan'da 4 takımın katılımıyla gerçekleşen Süper Kupa'da, final yolunda Inter'in Atalanta'yı elemesinin ardından Juventus ile Milan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 15:50
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Juventus - Milan maçı CANLI İZLE | Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa

İtalya Süper Kupa'da yarı final heyecanı devam ediyor. Inter ile Atalanta arasındaki mücadelede kazanan Hakan'lı Inter olurken diğer finalisti belirlemek için Juventus ile Milan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus - Milan maçı 3 Ocak Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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