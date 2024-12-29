SPORTING CP - BENFICA CANLI İZLE | Sporting CP - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting CP - Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla

Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Sporting CP ile Benfica karşı karşıya gelecek. Viktor Gyökeres'in ön plana çıktığı ev sahibi takımda Teknik Direktör Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesi beklenmedik bir düşüşe neden oldu. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sporting 3. sıraya kadar geriledi. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Benfica ise 38 puanla 2. sırada yer alıyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun konuk takımda yer alacağı maçta nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Peki, Sporting CP - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...

SPORTING CP - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi'nin iki önemli kulübü Sporting CP ile Benfica 29 Aralık Pazar günü saat 23.30'da karşı karşıya gelecek.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Guimaraes Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Sporting CP - Benfica maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI CANLI İZLE

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Benfica'ya bu sezon transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon takıma katılan Orkun Kökçü'nün performansları büyük beğeni topluyor. Oynadıkları maçlarda takımlarına gol ve asist katkısında bulunan A Milli futbolcular'ın Sporting CP maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Orkun Kökçü'nün istatistikleri nasıl? İşte cevabı...

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ GOL ATTI?

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde oynadığı 11 maçta 6 gol ve 5 asist yaptı. Takımının en çok gol atan ve asist yapan futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu istatistikleri ile büyük beğeni topluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de gollerine devam eden 26 yaşındaki futbolcu, 6 maçta 3 gol attı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN İSTATİSTİKLERİ NASIL?

1 Temmuz 2023'te Benfica sözleşmesi imzalayan Orkun Kökçü, ikinci sezonunu geçirdiği takımında başarılı bir performans gösteriyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 14 maçta şans bulan Kökçü, 2 gol atarken, 3 defa da asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri havalandıran Orkun Kökçü, 6 maçta 2 gol kaydetti.

VIKTOR GYÖKERES GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Ruben Amorim'in Manchester United'a transfer olmasının ardından düşüş gösteren Sporting CP'de Viktör Gyökeres'in nasıl oynayacağı merak ediliyordu. Gollerini atmaya devam eden Norveçli golcü, bu sezon oynadığı 26 maçta 27 defa fileleri havalandırdı. 5 golünde pasını veren Viktor Gyökeres istatistikleri ile futbolseverlerin ilgisini toplamaya devam ediyor.