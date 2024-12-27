Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'den 27 Aralık vurgusu ve transfer sözleri!

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte tecrübeli teknik adamın ifadelerinden öne çıkan o sözleri:

"SEZON SONU MEMNUNSAK DEVAM"

Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım.

"ÇOK İYİYİM VE HIRSLIYIM!"

Çok iyiyim. Zaten ben o hırsta olmazsam ben kendim söylerim. Her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Hazırım, iyiyim. Eşimin bana çok güzel bir sözü var, "Futbol aklını sakın emekli etme" diye dolayısıyla iyiyim. Çalışan arkadaşlarım için parantez açayım, hepsi birbirinden önemli insanlar. Ama bir parantez, şimdiye kadar çalıştıklarıma da parantez açmak istiyorum. Bu kez Necati yok mesela. Hayatımda birçok insanla çalıştım. Çalıştığım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli, değerli benim için. Bu arkadaşlarımın da olağanüstü çalışma azimlerini gördüm. Benimle çalışan arkadaşlarım benim için çok değerli o yüzden.

"27 ARALIK'A DİKKAT"

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Çok şöhretli oyuncular ve hocalarıyla. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de bir çok şeyi merak ediyorum. Birkaç ay önce de Doha'daydık zaten. Geçen sene 27 Aralık'ta Panathinaikos'a gitmiştim. Yine 27 Aralık. Aralık aylarına dikkat etmek lazım.

Fatih Terim: Geçen sene Panathinaikos'a giderken de tarih 27 Aralık'tı. Demek ki aralık aylarına dikkat etmemiz gerekecek. Bir yerlere gidebiliriz. pic.twitter.com/wVDZfhmsMR — Sabah Spor (@sabahspor) December 27, 2024

"TÜRKİYE'DEN TRANSFER..."

Hatırlarsak, koyduğumuz 14 Türk mecburi kuralı, 14 yabancı değil. Bunu bir kez daha söyleyeyim, hala bilmeyen yöneticilerimiz var. Oradan itibaren Türk oyuncuların yurt dışında daha fazla oynadığını görüyoruz. Dünyanın en önemli kulüplerinden oyuncuları milli takıma çağırıyoruz. Bu benim için zevk ve mutluluk. Türk oyuncular her yerde var, orada da var, Merih var. Bizden giden oyuncular da var. Bu, çok doğal bir şey ama onunla ilgili şu anda bir şey konuşamam. Olabilir. Türk oyuncusunun dünyada oynamayacağı herhangi bir takım yok.

💥 Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim: Önümüzdeki 4 takımın bizden daha önemli kadrolarının olduğu söyleniyor. Bunu dünyayı takip eden bir teknik adam olarak ben de biliyorum ama şu an kimseyle herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. pic.twitter.com/aOXdWVuIRo December 27, 2024

"SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ EKİBİMDE..."

Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz.

"4 TAKIMIN KADROSU DAHA İYİ"

Önümüzdeki 4 takım, 3 değil, 4 takım bizden daha önemli kadroları olduğu söyleniyor. Dünyayı takip eden biri olarak bunu ben de biliyorum. Ama herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım kimseyle. Herhangi bir isim söylemedim yönetime de. Çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. 6'sında maçımız var, yılbaşına az kaldı. Eğer yapılacaksa burada yapılacak ama açıkçası, konuşmaya başladığımızdan itibaren takım ve oyuncularla ilgili konuştuk. Tanıdığım oyuncular var. Tanımadığım oyuncularla ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Geldiğim takımlarda kimseyi görmeden göndermedim. Eğer söylerlerse biz de ihtiyaç olan yerleri söyleriz. O dört takımın daha önde olduğu kesin ama kabullenmeyeceğiz. Dokunuşlarımızı en kısada yapmak zorundayız, yapacağız inşallah.