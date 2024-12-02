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Haberler Futbol Ronaldo için flaş itiraf: Müslüman olmak istiyor!

Ronaldo için flaş itiraf: Müslüman olmak istiyor!

Suudi Arabistan ekibi Al-Diraiyah'ta forma giyen Waleed Abdullah, Al-Nassr'da top koşturduğu dönemde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun namaz vakitlerinde antrenmanı durdurduğunu söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 23:35
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Ronaldo için flaş itiraf: Müslüman olmak istiyor!

Suudi Arabistanlı file bekçisi Waleed Abdullah, 2017-2024 yılları arasında Al-Nassr'da oynadığı döneme dair Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki kaleci, Al-Nassr'da oynarken antrenmanın namaz vakitlerine denk gelmesi halinde Ronaldo'nun idmanı durdurup teknik direktörle konuştuğunu söyledi.

"RONALDO NAMAZA GİTMEMİZİ İSTİYORDU"

Arabistan basınına konuşan Waleed Abdullah açıklamasında "Eğer antrenman yapıyorsak ve ezan okunursa, Cristiano Ronaldo hemen teknik direktörün yanına giderdi" derken şunları kaydetti:

"Ronaldo, ezanı duyunca teknik direktörle görüşüp antrenmanı durdurmasını ve namaza gitmemizi istiyordu."

"NAMAZ KILMAYANI UYARIYORDU"

Waleed ayrıca, namaz zamanı oyuncular namaz kılarken kılmayan birini görünce Ronaldo'nun "Sen neden namaz kılmıyorsun? Git onlarla birlikte namaz kıl" dediğini belirtti.

"RONALDO MÜSLÜMAN OLMAK İSTİYOR"

Tecrübeli kaleci, Ronaldo'yla birlikte oynadıkları dönem kendisiyle İslam hakkında da konuştuğunu ve Portekizli yıldızın konuyla çok ilgilendiğini de söyledi. "Ronaldo müslüman olmak istiyor" diyen Waleed şöyle konuştu:

"Arabistan'a ilk geldiğinde kültüre aşina değildi. Onunla İslam hakkında konuşurduk ve o da konuyla çok ilgiliydi. Bir keresinde gol attıktan sonra sahada secdeye vardı ve bütün oyuncular hep bir ağızdan "Allahu ekber" diye bağırmıştı. Müslüman olsa da olmasa da Ronaldo, kendisini adayan ve disiplinli birisi. Üst seviye bir oyuncu ve bu sayede bu noktaya ulaşabildi. Ronaldo da oğlu da çok alçak gönüllü."

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