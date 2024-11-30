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Haberler Futbol Atletico Mineiro 1-3 Botafogo (MAÇ SONUCU ÖZET) Copa Libertadores Botafogo'nun!

Atletico Mineiro 1-3 Botafogo (MAÇ SONUCU ÖZET) Copa Libertadores Botafogo'nun!

Güney Amerika'nın en büyük futbol organizasyonu olan Copa Libertadores finalinde iki Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile Botafogo karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçtan Botafogo 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 01:05
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Atletico Mineiro 1-3 Botafogo (MAÇ SONUCU ÖZET) Copa Libertadores Botafogo'nun!

Güney Amerika'nın en büyük futbol organizasyonu olan Copa Libertadores finalinde Atletico Mineiro ile Botafogo kozlarını paylaştı.

Dev maçtan Botafogo 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Mücadelede henüz 2. dakikada Botafogo'dan Gregore rakibine yaptığı sert müdahele nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

35. dakikada Botafogo adına Luiz Henrique gol perdesini açan isim oldu.

44. dakikada Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Botafogo'nun 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 47. dakikada Vargas skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Maçın 90+7. dakikasında Santos takımının 3. golünü attı.

Böylece kupada mutlu sona Botafogo ulaştı.

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