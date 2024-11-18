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Haberler Futbol TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Bu sezon gösterdiği performansla kulübünde ve A Milli Takım'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yıldız futbolcumuzla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncu için tarihi bir teklif söz konusu. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:04
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TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Milli futbolcu Orkun Kökçü, 2023/24 sezonunun başında Feynoord'dan Benfica'ya 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Yıldız oyuncu burada gösterdiği performansla tüm ilgilerin odağı oldu.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Her geçen gün gollerine ve asistlerine devam eden Orkun için Avrupa devleri devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Bu takımların başında ise İngiliz ekibi Liverpool geliyor.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Liverpool yeni teknik direktörü Arne Slot, Feyenoord'dan eski oyuncusu olan Orkun Kökçü'yü takımda görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Benfica ise futbolcusunun sözleşmesine 150 milyon Euro serbest kalma bedeli koymuştu.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Ancak Liverpool bu rakamı daha aşağı çekmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Liverpool Echo'dan derlediği habere göre; Milli futbolcu Orkun Kökçü için Benfica 80 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye müsait.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...

Bu sezon Portekiz ekibiyle 15 maça çıkan Orkun, bu müsabakalarda 4 gol 3 asistlik katkı yaptı.

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