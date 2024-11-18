TRANSFER HABERİ | Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 80 milyon Euro...
Bu sezon gösterdiği performansla kulübünde ve A Milli Takım'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yıldız futbolcumuzla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncu için tarihi bir teklif söz konusu. İşte haberin detayları...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:04
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Bu takımların başında ise İngiliz ekibi Liverpool geliyor.
Liverpool yeni teknik direktörü Arne Slot, Feyenoord'dan eski oyuncusu olan Orkun Kökçü'yü takımda görmek istiyor.
Benfica ise futbolcusunun sözleşmesine 150 milyon Euro serbest kalma bedeli koymuştu.
Ancak Liverpool bu rakamı daha aşağı çekmeyi hedefliyor.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Liverpool Echo'dan derlediği habere göre; Milli futbolcu Orkun Kökçü için Benfica 80 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye müsait.
Bu sezon Portekiz ekibiyle 15 maça çıkan Orkun, bu müsabakalarda 4 gol 3 asistlik katkı yaptı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon Euro.
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