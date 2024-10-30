Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Manchester United - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta nefesler tutuldu. Manchester United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Leicester City maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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