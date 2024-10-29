Ergene Velimeşe - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ergene Velimeşe - Sebat Gençlik SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Ergene Velimeşe ile Sebat Gençlik SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ergene Velimeşe - Sebat Gençlik SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ergene Velimeşe - Sebat Gençlik SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe - Sebat Gençlik SK maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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