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Haberler Futbol

Avrupa'da parlıyor

A Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu’nun İzlanda’ya attığı usta işi gol, UEFA Uluslar Ligi’nde 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Avrupa'da parlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. A Milli Takım bu sonuçla liderliğini sürdürürken İzlanda'yı deplasmanda ilk kez yendi. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

YARIŞTA 3 RAKİBİ VAR

UEFA, Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golü için adayları açıkladı. Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi. Trent Alexander-Arndold (İngiltere), Borna Sosa (Hırvatistan) ve Isaac Price (Kuzey İrlanda) aday gösterilen diğer isimler oldu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığını Kerem Aktürkoğlu 3 isimle paylaşıyor. Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte gol krallığının zirvesinde Viktor Gyökeres, Razvan Marin ve Benjamin Sesko yer alıyor.

SİMEONE'DEN KEREM'E ONAY!

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için İspanya'dan transfer iddiası gündeme geldi. Diario Gol'de yer alan habere göre, Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. İspanyol ekibinin listesinde transfer için birkaç isim olduğu ve bu isimlerden birinin de Diego Simeone'nin onay verdiği Kerem Aktürkoğlu olduğu öne sürüldü.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Galatasaray'dan transfer döneminin son döneminde Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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