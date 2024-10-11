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Haberler Futbol

Robert Prosinecki: Grubun favorisi Türkiye!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ, deplasmanda Türkiye’ye 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 00:55
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Robert Prosinecki: Grubun favorisi Türkiye!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ, deplasmanda Türkiye'ye 1-0 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin maç boyunca üstün taraf olduğunu belirterek, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

"GRUBUN FAVORİSİ TÜRKİYE"

Karadağ'ın teknik direktörü, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Maç boyu bize üstünlük sağladılar. 2 kez kontrataktan öne geçme şansı yakaladık. Bu şansları değerlendiremedik. Maç çok iyi oldu. Seyir zevki çok güzel bir maç izlettik. Kendi oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Türkiye grubun favorisi. Biz maalesef 3 mağlubiyetle başladık. Önümüzdeki Galler maçına konsantre olmamız lazım. İlk maçta Galler'e karşı iyi oynamıştık. İkinci maçta da Galler'e karşı daha iyi oynamaya çalışacağız. O maçtan puanlar çıkarmaya çalışacağız. Türkiye'nin baskılı oynayacağını biliyorduk. Bu baskıyı kırmak için çalıştık ama sahada sergileyemedik. Bazen 1 gol atarsınız ve maç o şekilde sona erer. Bugün ise bu isteklerimizi gerçekleştiremedik ve maçtan puansız ayrıldık. Galler maçında sakat ve cezalılar olacağı için taktiği oyuncuların son durumuna göre belirleyeceğiz" dedi.

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