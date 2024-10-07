  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik!

Ümit Milli Takım'ın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 14:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik!

Ümit Milli Takım'ın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldığı duyuruldu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ümit Millî Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

U20 Millî Takımımızın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosundan Trabzonspor A.Ş. forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımımızın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dâhil edildi.

Jose Mourinho eski öğrencisine kavuşuyor!
G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?
DİĞER
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı! 'Beraber beyazlar saçlarımız'
Başkan Erdoğan: İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir
Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...
Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! 14:49
G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak 14:40
G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? 14:23
Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... 13:32
Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu 12:31
Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... 12:31
Daha Eski
G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! 12:17
F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... 12:09
Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı 12:06
Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Hapoel ile karşılaşacak! Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Hapoel ile karşılaşacak! 12:00
Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... 11:38
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı 11:21