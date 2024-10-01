Andres Iniesta futbolu bırakıyor

Barcelona formasıyla gösterdiği performansla adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Andres Iniesta, emeklilik kararı aldı.

Relevo'da yer alan habere göre; 2024/25 sezonu için herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan tecrübeli oyuncu, futbolu bırakmaya karar verdi.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'ta top koşturan Iniesta, 2002-2018 yılları arasında tam 16 yıl Barcelona formasını giymişti.

Gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Andres Iniesta, kariyerinde çıktığı 880 maçta 93 gol ve 161 asistlik bir performans sergiledi.