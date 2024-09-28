Türk Futbolu yükselecek

TFF ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın tanıtım toplantısı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Nesine Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat ve 3. Lig Kulüpler Birliği Temsilcisi Rafet Orhan katıldı.

BENİM DÖNEMİMDE MARKA DEĞERİ YUKARILARDAYDI

Açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerini arttırmak için çalıştıklarını belirterek "Bu marka değerini ne kadar arttırırsanız sponsorlarınızdan da o kadar gelir elde edersiniz. Nesine.com'a teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışacağız. Türk futbolunun layık olduğu yere gelmesi için gelirlerin artması gerekiyor. Biz de kulüp başkanlığından geliyoruz. Benim dönemimde futbolun marka değeri çok daha yukarılardaydı. Yaşadığımız talihsiz yönetimsel hatalardan dolayı sporu kendi ruhunun dışına çıkarıp farklı mecralara çektiğimiz için çok değer kaybetti. Marka değerini yukarı çıkarmakta başkanların daha çok sorumluluğu var. Bu anlayışı Türk futboluna yerleştirirsek marka değerimizi yukarı taşırız, sponsorlarımızın da katkıları artacaktır. Böylece Türk futboluna daha güzel hizmetler yapma fırsatımız olur. Futbolun marka değerini futbol ailesiyle birlikte layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

KAÇAK YAYINI TAMAMEN ENGELLEYECEĞİZ

Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız. Hedefimiz tamamen engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz" ifadelerini kullandı.

KAFASININ ARKASINDA TİLKİ OLMAYAN HAKEMLER

Hakem konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: Zamana ihtiyacımız var. Genç kardeşlerimiz var. Bu konuyla ilgili MHK ile irtibat halindeyiz. Karakterli, kafasının arkasında tilki olmayan hakemlerimizi en kısa zamanda yetiştireceğiz. Genç kardeşlerimizi ahlaklı olarak yetiştireceğiz. Bu babadan oğula hakem sistemini kökten değiştireceğiz.

MARKA DEĞERİ ARTTIKÇA PARA GELECEK

ALİ KOÇ: Konuştuğumuz konulardan biri futbolun ekonomik durumu ve 5 yıllık yol haritasıyla nasıl daha sağlıklı bir ekonomiye sahip oluruz diye toplandık. Burada geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık ve 5 yıllık bir harita için anlaştık. Bu noktada sponsorlar çok önemli. Sponsorlarımızı cezbetmek, tatmin etmek, yatırımın karşılığını aldığını hissettirmek en önemli vazifemiz. Hem kendi ligimizde hem UEFA'da potansiyelimizin hak ettiği başarıyı yakalaması için ekonomik durumun sağlam olması lazım. Marka değeri arttıkça rakamlar da gelecektir.

BUGÜN KENDİMİZİ DEĞERLİ HİSSETTİK

2. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI BAŞKANI HAKAN BOLAT: Futbol basit gözükse de dünya piyasasında trilyon dolarları bulan hale gelmiştir. Bu büyük arenada elimizden geldiğince federasyona yardımcı olup milli takımı ve Süper Lig'i en üst seviyeye çekmek için sponsorlara ihtiyacımız var. Daha çok sponsorluk, birlik ve beraberlik gerekiyor. 2. ve 3. lige ne kadar değer verirseniz Türk futbolu da yukarı çıkacaktır. Bugün kendimizi değerli hissettik. Alt ligler ne kadar iyi olursa üst ligler de o kadar iyi olacağına inanıyorum.

UZUN SOLUKLU ANLAŞMALAR YAPABİLİRİZ

HALİT GÜLBAKANOĞLU: Nesine olarak uzun soluklu sözleşmeler yapmayı çok seviyoruz. Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi çok uzun soluklu sözleşmeler yaptık. Bu da bizim için bir başlangıç olur ve TFF ile iki tarafın da mutlu olacağı uzun soluklu anlaşmalar yapabiliriz.

3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ RAFET ORHAN: Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak sponsorluk anlaşmaları maddi özgürlüğe, rekabet gücüne olumlu katkı sağlayacaktır.