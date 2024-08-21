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Son karar Manchester City

İlkay, eski takımına geri dönüş hazırlığına başladı. Tecrübeli orta saha, City ve Pep Guardiola ile yeniden buluşmak istiyor Premier Lig temsilcisi, İlkay'ın transferi için Barcelona ile temasa geçiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Son karar Manchester City

İlkay Gündoğan'ın Manchester City'ye dönmeye karar verdiği aktarıldı. İspanya'da AS Gazetesi'nde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de oynamak istediği ve Guardiola ile temasa geçtiği kaydedildi. Guardiola'nın da İlkay'la çalışmak istediği belirtildi. City'nin Barcelona ile temaslarına başladığı vurgulandı. Barça'nın ekonomik anlamdaki sıkıntılar nedeniyle İlkay'la vedalaşmaya hazır olduğu bildirildi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'na ise veda etti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, "Harika bir antrenörümüz, çok güçlü bir takımımız ve mükemmel bir takım ruhumuz var. Bu yolda bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Benim için bir onurdu! Teşekkürler, Almanya! '' ifadelerini kullandı.

TARİHİ BAŞARILAR KAZANDI

İlkay Gündoğan, Manchester City'de tarihi başarılara imza attı. İlkay, 5 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Kupası, 2 Community Shield ve 1 Şampiyonlar Ligi kazandı. 33 yaşındaki orta saha, İngiliz kulübünde Guardiola'nın yönetiminde 304 maça çıktı, 60 gol atıp, 38 asist yaptı.

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