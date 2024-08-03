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Atletico Madrid Real Sociedad'dan Robin Le Normand'ı transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Atletico Madrid, Real Sociedad'ın savunma oyuncusu Robin Le Normand'ı renklerine bağladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 16:33
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Atletico Madrid Real Sociedad'dan Robin Le Normand'ı transfer etti

Atletico Madrid Kulübü, 27 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol milli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 34,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Fransa'nın Brest takımında başlayan Le Normand, 2016'da Real Sociedad'a transfer oldu. Bir kez İspanya Kral Kupası zaferi yaşadığı Real Sociedad'da 221 maça çıkan İspanyol stoper, 6 gol kaydetti.

Le Normand, 17 kez forma giydiği İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupa kaldırarak mutlu sona ulaştı.

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