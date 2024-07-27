BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Temmuz Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
27 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık - Türk Takımları
11:00 Gaziantep FK - Bandırmaspor 14:00 Amed SK - Şagadam 14:00 Çaykur Rizespor - Nice 15:30 Fatih Karagümrük - Kocaelispor 20:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (TV 8,5) 20:30 Galatasaray - Parma (Spor Smart)
11:00 Gaziantep FK - Bandırmaspor
14:00 Amed SK - Şagadam
14:00 Çaykur Rizespor - Nice
15:30 Fatih Karagümrük - Kocaelispor
20:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (TV 8,5) 20:30 Galatasaray - Parma (Spor Smart)
20:30 Galatasaray - Parma (Spor Smart)
Olimpiyatlar 2024 - Grup A
20:00 Yeni Zelanda U23 - ABD U23 22:00 Fransa U23 - Gine U23 (TRT Spor)
20:00 Yeni Zelanda U23 - ABD U23
22:00 Fransa U23 - Gine U23 (TRT Spor)
Olimpiyatlar 2024 - Grup B
16:00 Arjantin U23 - Irak U23 18:00 Ukrayna U23 - Fas U23
16:00 Arjantin U23 - Irak U23
18:00 Ukrayna U23 - Fas U23
Olimpiyatlar 2024 - Grup C
16:00 Dominik Cumhuriyeti U23 - İspanya U23 (TRT Spor) 18:00 Özbekistan U23 - Mısır U23
16:00 Dominik Cumhuriyeti U23 - İspanya U23 (TRT Spor)
18:00 Özbekistan U23 - Mısır U23
Olimpiyatlar 2024 - Grup D
20:00 İsrail U23 - Paraguay U23 22:00 Japonya U23 - Mali U23
20:00 İsrail U23 - Paraguay U23
22:00 Japonya U23 - Mali U23
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