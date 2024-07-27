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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 27 Temmuz Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 08:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Temmuz Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Türk Takımları

11:00 Gaziantep FK - Bandırmaspor

14:00 Amed SK - Şagadam

14:00 Çaykur Rizespor - Nice

15:30 Fatih Karagümrük - Kocaelispor

20:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (TV 8,5)

20:30 Galatasaray - Parma (Spor Smart)

Olimpiyatlar 2024 - Grup A

20:00 Yeni Zelanda U23 - ABD U23

22:00 Fransa U23 - Gine U23 (TRT Spor)

Olimpiyatlar 2024 - Grup B

16:00 Arjantin U23 - Irak U23

18:00 Ukrayna U23 - Fas U23

Olimpiyatlar 2024 - Grup C

16:00 Dominik Cumhuriyeti U23 - İspanya U23 (TRT Spor)

18:00 Özbekistan U23 - Mısır U23

Olimpiyatlar 2024 - Grup D

20:00 İsrail U23 - Paraguay U23

22:00 Japonya U23 - Mali U23

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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