Penaltı kaçıran Enner Valencia'ya saldırı girişimi!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, Brezilya Kupası'nda penaltı kaçırdığı penaltı nedeniyle saldırıya maruz kaldı.

Internacional 1-0 yenik durumdayken 79. dakikada penaltı kaçıran yıldız oyuncu tribünlerden sahaya giren bir taraftarca saldırıya uğrayacakken rakip takım oyuncuların mücadelesiyle saldırgan taraftar etkisiz hale getirildi. Penaltı atışının tekrarlanması üzerine Enner Valencia bu kez topu filelere gönderdi.

Saldırgan taraftara müdahale eden Juventude oyuncularından Alan Ruschel kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 beraberlikle noktalandı. İlk maçı 2-1 kazanan Juventude, Brezilya Kupası'nda 4. tura yükseldi.

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