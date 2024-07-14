Haberler Futbol Penaltı kaçıran Enner Valencia'ya saldırı girişimi!

Penaltı kaçıran Enner Valencia'ya saldırı girişimi!

Brezilya Kupası'nda oynanan Juventude - Internacional karşılaşmasında penaltı kaçıran eski Fenerbahçeli Enner Valencia'ya taraftar saldırı girişiminde bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 10:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Penaltı kaçıran Enner Valencia'ya saldırı girişimi!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, Brezilya Kupası'nda penaltı kaçırdığı penaltı nedeniyle saldırıya maruz kaldı.

Internacional 1-0 yenik durumdayken 79. dakikada penaltı kaçıran yıldız oyuncu tribünlerden sahaya giren bir taraftarca saldırıya uğrayacakken rakip takım oyuncuların mücadelesiyle saldırgan taraftar etkisiz hale getirildi. Penaltı atışının tekrarlanması üzerine Enner Valencia bu kez topu filelere gönderdi.

Saldırgan taraftara müdahale eden Juventude oyuncularından Alan Ruschel kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 beraberlikle noktalandı. İlk maçı 2-1 kazanan Juventude, Brezilya Kupası'nda 4. tura yükseldi.

İŞTE O ANLAR

Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...
F.Bahçe'de Osayi-Samuel krizi!
DİĞER
20 yıl sonra evlenmişlerdi...Jennifer Lopez ile Ben Affleck rüya evi satıyorlar
Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi
Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman?
Uruguay penaltılarla 3. sırada tamamladı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kaçıran Valencia'ya saldırı girişimi! Penaltı kaçıran Valencia'ya saldırı girişimi! 10:47
Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları... Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları... 10:15
F.Bahçe'de Osayi-Samuel krizi! F.Bahçe'de Osayi-Samuel krizi! 09:59
Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? 09:14
G.Saray milli yıldızın peşinde! G.Saray milli yıldızın peşinde! 09:28
Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 09:35
Daha Eski
G.Saray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf! G.Saray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf! 09:38
G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur 09:38
Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi 09:56
Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! 23:55
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... 23:55
Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! 23:55