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Arjantin - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Arjantin - Kanada, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 12:14
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Arjantin - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Arjantin - Kanada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Arjantin ile Kanada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Kanada maçı 10 Temmuz Çarşamba günü saat 03:00'te oynanacak. Müsabaka TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Arjantin - Kanada MAÇI CANLI İZLE

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