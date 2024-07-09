Arjantin - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Arjantin - Kanada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Arjantin ile Kanada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Kanada maçı 10 Temmuz Çarşamba günü saat 03:00'te oynanacak. Müsabaka TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Arjantin - Kanada MAÇI CANLI İZLE