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Portekiz - Fransa maçı canlı şifresiz izle | Portekiz - Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Portekiz ile Fransa çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Volkspark Stadyumu'nda oynanacak maçta Michael Oliver düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:02
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Portekiz - Fransa maçı canlı şifresiz izle | Portekiz - Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Fransa maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ FRANSA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

PORTEKİZ FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Palhinha, Vitinha; Silva, Fernandes, Leao; Ronaldo

Fransa: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Tchouameni, Camavinga; Griezmann; Mbappe, Kolo Muani

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