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Yusuf Yazıcı'dan Lille'e veda! Resmen açıkladı

2020 yılından beri Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fransız temsilcisinden ayrıldığını resmen açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 13:42
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Yusuf Yazıcı'dan Lille'e veda! Resmen açıkladı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sona erdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, hikayenin sonu gelse de kulübün sonsuza kadar kalbinde kalacağını, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve bu formayı giymenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf, burada geçirdiği 5 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu da yaşadı. Fransız kulübünde 134 maça çıkan Yazıcı, 29 kez gol sevinci yaşadı.

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