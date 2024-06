Yusuf Yazıcı'dan Lille'e veda! Resmen açıkladı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sona erdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, hikayenin sonu gelse de kulübün sonsuza kadar kalbinde kalacağını, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve bu formayı giymenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf, burada geçirdiği 5 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu da yaşadı. Fransız kulübünde 134 maça çıkan Yazıcı, 29 kez gol sevinci yaşadı.

For now, this story is coming to an end but you'll always be in my heart ❤️ Forever! Throughout my life, I will never forget the memories I've shared with YOU. It's been an honor to wear this jersey. A bientôt la famille 👋 YY#DogueForEver pic.twitter.com/ELikRekfC1