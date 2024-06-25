Fransa - Polonya maçı canlı izle | Fransa Polonya EURO 2024 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Fransa ile Polonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Polonya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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