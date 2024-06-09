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Karadağ 1-3 Gürcistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki rakiplerinden Gürcistan hazırlık maçında konuk olduğu Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 23:54
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Karadağ 1-3 Gürcistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Gürcistan, hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Gürcistan Milli Takımı, Karadağ'daki Podgorica Şehir Stadı'ndaki hazırlık maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Gürcistan, 10. dakikada Otar Kiteishvili ve 33. dakikada Georges Mikautadze'nin golleriyle 2-0 öne geçerken Karadağ, 66. dakikada Stevan Jovetic'in golüyle farkı bire indirdi.

Budu Zivzivadze'nin 83. dakikadaki golüyle farkı tekrar ikiye çıkaran Gürcistan, karşılaşmadan 3-1 üstün ayrıldı.

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'ndaki ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan ile karşılaşacak.

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