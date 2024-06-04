İtalya Türkiye Milli maç canlı izle şifresiz | Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Türkiye maçı 4 Haziran Salı günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

İtalya: Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Barella, Jorginho, Dimarco, Pellegrini, Raspadori, Retegui.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Kaan, Cenk, Hakan, Salih, İrfan Can, Yunus, Kenan, Barış.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 624 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE YEDİNCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, son oynadığı hazırlık maçında ise Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

2024'TE GALİBİYET YOK

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki üçüncü maçına İtalya deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Milli Takım, ikinci maçınada ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu. Türkiye, İtalya karşısında 2024 yılının ilk galibiyetini almaya çalışacak.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)