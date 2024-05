Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu!

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Hull City, Hamburg'un eski teknik direktörü Tim Walter'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geldin!'' ifadeleri kullanıldı.

Championship'te mücadele eden Hull City, sezonu yedinci sırada noktalamıştı.

We are delighted to announce Tim Walter as our new head coach! Willkommen, Tim 👋#hcafc