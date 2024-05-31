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Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu!

Son dakika spor haberi: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni teknik direktörünü buldu. Siyah-sarılı ekip, bu göreve Tim Walter'ı getirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 16:47
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Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu!

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Hull City, Hamburg'un eski teknik direktörü Tim Walter'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geldin!'' ifadeleri kullanıldı.

Championship'te mücadele eden Hull City, sezonu yedinci sırada noktalamıştı.

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