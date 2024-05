Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi!

Bu sezon Bundesliga'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen Alman devi Bayern Münih, Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı. Bayern Münih, Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevi için Vincent Kompan'nin getirildiğini açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Belçikalı teknik adam ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Bu sezon Burnley ile 42 maça çıkan Belçikalı teknik direktör, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 26 mağlubiyet alarak takımı ile İngiltere Premier Lig'de küme düşmüştü.

Vincent Kompany is the new head coach of FC Bayern, putting pen to paper on a deal until 2027 🔴⚪#MiaSanMia