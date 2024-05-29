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Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevi için 38 yaşındaki teknik adam Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:22 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:24
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Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi!

Bu sezon Bundesliga'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen Alman devi Bayern Münih, Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı. Bayern Münih, Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevi için Vincent Kompan'nin getirildiğini açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Belçikalı teknik adam ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Bu sezon Burnley ile 42 maça çıkan Belçikalı teknik direktör, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 26 mağlubiyet alarak takımı ile İngiltere Premier Lig'de küme düşmüştü.

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