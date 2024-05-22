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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tebrik!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 17:57
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tebrik!

UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararı büyük bir mutlulukla karşıladığını ifade eden Büyükekşi, Ceferin'e teşekkürlerini iletti.

Bu kararı UEFA yönetim kurulu olarak aldıklarını ifade eden Aleksander Ceferin, Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ederek yapılan iş birliği için de teşekkür etti.

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