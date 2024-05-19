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Ömürlük imza

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile ‘ömür boyu sözleşme’ imzalandığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Ömürlük imza

Sevilla, 38 yaşındaki oyuncusu Jesus Navas ile tarihte bir ilke geçecek anlaşma yaptı. La Liga temsilcisi, Navas ile 'ömür boyu sözleşme' imzalandığını açıkladı. Navas, bir kez bile yeni sözleşme teklifi gelmemesi nedeniyle sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Sevilla'dan yapılan yeni açıklamaya göre, Navas ile başkan Jose Maria del Nido Carrasco yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamaya göre Navas ile ömür boyu sözleşme imzalandığı belirtildi.

MAAŞ ALMAYACAK

Navas, Aralık 2024'e kadar Sevilla'da futbol oynamaya devam edecek. İspanyol futbolcu, daha sonra kulüp içinde istediği görevde çalışabilecek. Aralık ayına kadar oynayacağını ve bu tarihte futbolu bırakacağını söyleyen Jesus Navas, bu sürece kadar olan dönemde maaş almayacağını ve maaşının bir vakfa bağışlanacağını söyledi. Sevilla'nın altyapısından yetişen Jesus Navas, İspanyol ekibinde 684 maçta sahaya çıktı ve 37 gol, 119 asistlik performans ortaya koydu.

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