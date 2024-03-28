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Diawara'dan oruç yasağına tepki! Milli takım kampından ayrıldı

Fransa'nın 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 16:30
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Diawara'dan oruç yasağına tepki! Milli takım kampından ayrıldı

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.

Basına yansıyan haberlere göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

﻿Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

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