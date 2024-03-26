Fas - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Fas ile Moritanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAS - MORİTANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fas - Moritanya maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.