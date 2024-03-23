Haberler Futbol Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Etiyopya ile Lesotho karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 14:40
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Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Etiyopya - Lesotho maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Etiyopya ile Lesotho kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ETİYOPYA - LESOTHO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Etiyopya - Lesotho maçı 24 Mart Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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