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Kadın futbolunda derbi heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi, sezonun son derbisi için sahaya çıkıyor. Maç şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 11:48
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Kadın futbolunda derbi heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kadınlar Futbol Süper Ligi, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbiye sahne olacak. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde Galatasaray Petrol Ofisi 59 puanla ligde lider durumda bulunurken Fenerbahçe Petrol Ofisi 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GÖZLER GOLCÜ OYUNCULARDA

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 90+8'de gelen Kipoyi'nin son dakika golüyle mağlup etmişti. Kendi sahasında rövanşı alıp şampiyonluk yarışında puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde 19 golle Gol Kraliçeliği'nde zirvedeki iki isimden biri olan Yağmur Uraz ve Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yılın kadın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Zenatha Coleman skoru değiştirecek oyuncular olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray Petrol Ofisi'nde ise gözler son maçta ikinci yarı oyuna girdikten sonra hat-trick yapan Elanur Laçin ve 13 golle takımın en golcü oyuncusu olan Ebru Topçu'da olacak.

KADIN VE ERKEK FUTBOL KULÜPLERİNDEKİ GOL ORTALAMALARI YAKIN

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın her iki ligde attıkları gol sayılarında, erkek ve kadın futbolcular arasında büyük bir denklik söz konusu. Galatasaray erkek futbol takımı 30 maçta 68 golle 2,26 gol ortalamasına sahipken kadınlar liginde Galatasaray Petrol Ofisi'nin 24 maçta 56 golle maç başına 2,33 gol ortalaması bulunuyor. Fenerbahçe erkek futbol takımı da 30 maçta 79 gol atarken, maç başına 2,63 gol ortalamasına sahip. Kadınlar liginde ise Fenerbahçe Petrol Ofisi 24 maçta 57 gol atarak 2,37 gol ortalamasıyla dikkat çekiyor.

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