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Dick Advocaat'tan büyük övgü! "Türkiye bir futbol ülkesi"

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Curaçao Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalya'da kamp yaptığı otelde konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Türkiye bir futbol ülkesi." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 10:34
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Dick Advocaat'tan büyük övgü! "Türkiye bir futbol ülkesi"

2016-2017 futbol sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao Milli Futbol Takımı, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

'FENERBAHÇE KULÜBÜ'NE MİNNETTARIM'

Maç öncesi açıklama yapan Dick Advocaat, "Fenerbahçe'den önce daha önce milli takım seviyesinde Türkiye'ye gelip maçlar yapmıştık. Türkiye hakkında fikirlerim vardı. Fenerbahçe olduğu zaman da bu tecrübelerim daha ileri gitti. Fenerbahçe harika bir kulüp, burada çok iyi vakit geçirdim ve çok mutlu oldum. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ile o zaman gayet iyi tecrübelerimiz oldu. Kardeşi de bizzat benimle çok ilgilendi. Bütün yönetim olarak Aziz Bey ve diğer yöneticiler olsun, kardeşi olsun. O zaman çok iyi vakit geçirdik. Esasında iki sene daha belki uzatma şansım olabilirdi. Ama eve döndüm. Ben Fenerbahçe Kulübü'ne minnettarım. Teşekkür etmek isterim. Orada geçirdiğim zamanlarda hem kulüp hem yönetim hem taraftar topluluğu olarak bana çok iyi davrandılar, çok iyi vakit geçirdim" dedi.

'DERBİ MAÇLARININ HEYECANI ÇOK YÜKSEK'

Türkiye'deki derbi maçlarının heyecanının çok yüksek olduğunu aktaran Advocaat, "Çok ateşli taraftarlar var, maçlar çok gergin ortamlarda oynanıyor. Hollanda'daki futbola göre kıyaslanırsa burada çok daha fazla. Maçlar gergin geçiyor. Galatasaray'la Beşiktaş'la bu tip maçlarımız oldu. Ama bu da oyunun bir parçası. Ben Türk futbolunu takip ediyorum. Çünkü bana göre çok özel ve çılgın bir lig. İnsanlar burada takımlarını çok çılgınca destekliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsun. Bu da tabii ki ligi daha çekici ve heyecanlı hale getiriyor" diye konuştu.

'TÜRK LİGİNDE HER ŞEY OLABİLİR'

Bu sene şampiyonluk çekişmesinin Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçtiğini kaydeden Advocaat, "Bu sene böyle ama seneye başka da olabilir. Beşiktaş, Trabzonspor belki en başta oynayan takımlar olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray üçüncülüğe, dördüncülüğe oynayabilir. Bunun ters senaryosu da olabilir. Yani futbolda her şey mümkün" şeklinde konuştu.

'BURASI BİR FUTBOL ÜLKESİ'

Advocaat, "Türkiye'den Türk takımlarından bir teklif gelmiş olsa, daha genç olsaydım bunu mutlaka düşünürdüm ama artık belli bir yaşa geldim. Artık zor. Türk Ligi harika bir lig. Taraftarlarıyla, takımlarıyla burası bir futbol ülkesi. Tabii ki herkes burada çalışmak ister. Ama dediğim gibi daha genç yaşta olsaydım mutlaka geri gelmek isterdim. Türk Milli Takımı bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda evlerinde oynuyormuş gibi olacak. Çünkü çok fazla Türk taraftar stadyumları dolduracak. Genç kadroya sahipler. Çok güzel ciddi işler yapıyorlar. Ben de Türk Milli Takımı'nın başarılı olmasını isterim. Nasıl bir karşılaşma olacak, nasıl bir turnuva geçirecekler bunu da merak ediyorum" diye konuştu.

'MAÇTAN İYİ SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ'

Hocalığını yaptığı Curaçao Milli Takımı'nda daha yeni olduğunu belirten Advocaat, "Curaçao Milli Takımı'nda daha ciddi işler yapmak istiyoruz. Güzel bir birliktelik oluşturmak istiyoruz. Bu bizim ilk yapacağımız hazırlık maçı. Bu birlikteliği de oyuncularımla beraber iyi bir şekilde gerçekleştirerek iyi sonuç almak istiyoruz. Curaçao, Karayipler'de eski Hollanda Antilleri diye geçen bir bölgede. Komşu adaları Aruba. O da Hollanda Antillerine ait adalar. Karayip bölgesinde. Bir ada devleti" dedi.

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