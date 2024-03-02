Haberler Futbol FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! Gianni Infantino resmen duyurdu

FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! Gianni Infantino resmen duyurdu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 13:25
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FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! Gianni Infantino resmen duyurdu

Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! Gianni Infantino resmen duyurdu

Hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Infantino, "Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur." dedi.

FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! Gianni Infantino resmen duyurdu

FIFA olarak "mavi kart"a tamamen karşı olduklarını vurgulayan Infantino, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! Gianni Infantino resmen duyurdu

Futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, "Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! Gianni Infantino resmen duyurdu

IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği öne sürülmüştü.

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