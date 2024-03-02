FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! Gianni Infantino resmen duyurdu
FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 13:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, "Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.
IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği öne sürülmüştü.
DİĞER