BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupa Çeyrek Final 17:30 Trabzonspor - Başakşehir FK (ASpor) 20:45 Beşiktaş - Konyaspor (ASpor)

Serie A 20:00 Sassuolo - Napoli 22:45 Inter - Atalanta

Yunanistan - Süper Lig 16:00 Asteras Tripolis - Kifisia 16:00 Volos NFC - OFI 18:00 Atromitos - Lamia 18:00 Panaitolikos - Olympiakos 20:00 AEK Atina - PAS Giannina 21:00 Panserraikos - PAOK 22:00 Panathinaikos - Aris Saloniki

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...