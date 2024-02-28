BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupa Çeyrek Final
17:30 Trabzonspor - Başakşehir FK (ASpor)
17:30 Trabzonspor - Başakşehir FK (ASpor)
Serie A
20:00 Sassuolo - Napoli 22:45 Inter - Atalanta
20:00 Sassuolo - Napoli
22:45 Inter - Atalanta
Yunanistan - Süper Lig
16:00 Asteras Tripolis - Kifisia 16:00 Volos NFC - OFI 18:00 Atromitos - Lamia 18:00 Panaitolikos - Olympiakos 20:00 AEK Atina - PAS Giannina 21:00 Panserraikos - PAOK 22:00 Panathinaikos - Aris Saloniki
16:00 Asteras Tripolis - Kifisia
16:00 Volos NFC - OFI
18:00 Atromitos - Lamia
18:00 Panaitolikos - Olympiakos
20:00 AEK Atina - PAS Giannina
21:00 Panserraikos - PAOK
22:00 Panathinaikos - Aris Saloniki
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