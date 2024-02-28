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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '28 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 28 Şubat Çarşamba 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupa Çeyrek Final

17:30 Trabzonspor - Başakşehir FK (ASpor)

20:45 Beşiktaş - Konyaspor (ASpor)

Serie A

20:00 Sassuolo - Napoli

22:45 Inter - Atalanta

Yunanistan - Süper Lig

16:00 Asteras Tripolis - Kifisia

16:00 Volos NFC - OFI

18:00 Atromitos - Lamia

18:00 Panaitolikos - Olympiakos

20:00 AEK Atina - PAS Giannina

21:00 Panserraikos - PAOK

22:00 Panathinaikos - Aris Saloniki

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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