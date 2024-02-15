Fatih Terim PAOK maçı sonrası konuştu: Büyük kulüp olmak...

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK ve Panathinaikos kozlarını Toumba Stadyumu'nda paylaştı.

Golsüz geçen ilk yarının ardından konuk takımda Sporar, 53. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Panathinaikos'lu Bakasetas ve PAOK'lu Taison arasında yaşanan gerilimin ardından ikinci oyuncu da kırmızı kartla ihraç edildi.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Panathinaikos rövanş öncesi avantaj elde etti. Panathinaikos ayrıca bu sezon PAOK'u sahasında yenen ilk takım oldu.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu basın toplantısında konuştu.

"Ben kolay tatmin olmam. Bulunduğum durum için Allah'a şükrederim ama hep bir üstünüde düşünürüm. Panathinaikos'a o yakışır, büyük kulüp olmanın özelliklerinden biridir bu."