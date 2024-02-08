Haberler Futbol UEFA Başkanı Ceferin'den flaş karar! 2027'de...

UEFA Başkanı Ceferin'den flaş karar! 2027'de...

Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2027 yılında yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 17:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Başkanı Ceferin'den flaş karar! 2027'de...

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen UEFA İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Ceferin, "6 ay önce aday olmamaya karar verdim. Her kurumun taze kana ihtiyacı var ama asıl nedeni 7 yıldır ailemden uzağım. Kararımı daha önce duyurmadım, bazı insanların gerçek yüzünü görmek istedim ve gördüm." ifadelerini kullandı.

Ceferin, aday olmama kararını, kendisine 2031'e kadar Avrupa futbolunu yönetme izni verecek UEFA'daki kural değişikliğinin ardından açıkladı.

UEFA başkanlarına en fazla üç dönem görev yapma izin veren kural, 56 yaşındaki Ceferin'in 2016 yılında istifa eden Michel Platini'nin yerine geçtiği ilk dönemin tam bir görev dönemi olamayacağı şeklinde değiştirildi.

Toplantıda kural değişikliğine karşı çıkan tek ülke federasyonu İngiltere oldu.

DİĞER
GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | A Spor Gençlerbirliği Trabzonspor maçı canlı yayın
Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
G.Saray'ın yıldızından büyük fedakarlık!
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eski Beşiktaşlı Negredo'dan sürpriz karar!
K.Paşa'dan sol bek takviyesi!
FİTRE NE KADAR 2024
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mondihome Kayserispor'dan 3 transfer birden! Mondihome Kayserispor'dan 3 transfer birden! 17:57
UEFA Başkanı Ceferin'den flaş karar! 2027'de... UEFA Başkanı Ceferin'den flaş karar! 2027'de... 17:51
Avcı'dan zemin isyanı! Avcı'dan zemin isyanı! 17:07
Yiğido'da Rize mesaisi başladı Yiğido'da Rize mesaisi başladı 16:43
F.Bahçe'de Alanya mesaisi başladı! F.Bahçe'de Alanya mesaisi başladı! 16:40
İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor 16:33
Daha Eski
Eski Beşiktaşlı Negredo'dan sürpriz karar! Eski Beşiktaşlı Negredo'dan sürpriz karar! 16:14
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri 16:13
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 16:05
G.Saray'ın yıldızından büyük fedakarlık! G.Saray'ın yıldızından büyük fedakarlık! 15:36
Mainz 05 - Union Berlin maçı ne zaman? Mainz 05 - Union Berlin maçı ne zaman? 15:36
Marsilya - Metz maçı ne zaman? Marsilya - Metz maçı ne zaman? 15:29